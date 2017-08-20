阿妹高雄合體「最狂嘉賓」：說服她很久

阿妹高雄開唱邀妹妹Saya同台。（EMI提供）

阿妹高雄開唱。（EMI提供）

張惠妹（阿妹）「烏托邦2.0」高雄演唱會19日請來「最難邀的嘉賓」，就是她已超過10年沒站上大舞台的親妹妹Saya；演唱會尾聲，阿妹帶領歌迷回顧歷年金曲時，Saya突然現身演唱〈愛最大〉，姊妹倆首度同台合唱這首歌，真情流露。

再度與妹妹合作，阿妹開心說：「這次我邀請她來表演，她其實非常緊張，很久沒上大舞台，我說服她很久，她才願意來幫我作嘉賓，號稱最難邀請的嘉賓。」語畢全場尖叫，接著阿妹又介紹坐台下的家人，歡呼「我全家都來了」！

其實兩人不只一次在演唱會上同台演出，2年前阿妹的「烏托邦」北京場，Saya就曾為姊姊站台，2人合體飆唱〈薇多莉亞的秘密〉，重現家族特有的熱情。

(中時)