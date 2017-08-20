種族示威再起 波士頓警方大動員

波士頓言論自由集會尚未開始，支持和反對的兩方人馬出現零星的對峙，警方嚴陣以待。(圖:美聯社)

反對這場保守派舉辦的「言論自由集會」的人士，手持反對種族主義標語，在活動現場外示威。標語上強調，不要將你的種族主義假裝為愛國主義。(圖:美聯社)

警方今天動員500個警力，務求避免雙方發生衝突。圖為警方對出席活動者展開安檢。(圖:美聯社)

美國保守派人士發起的「言論自由示威」將在麻州波士頓登場，儘管示威者強調他們跟先前維吉尼亞州的白人至上主義與新納粹主義人士示威無關，但還是引發大批反對民眾表達抗議。當地警方如臨大敵，深怕一個星期前維州的衝突重演，動員了500名制服和便衣警察，確保兩邊的示威不會釀成衝突。

這場「言論自由示威」在有條件限制下，獲當局批准其集會申請，將在波士頓具有歷史意義的著名地標波士頓公園(Boston Common)舉行，期限至包括出席者不得帶背包、棍棒或是任何可能的武器。這也是上周六維吉尼亞州發生種族議題示威的衝突之後，美國首個大型的保守派集會。

主辦活動的「波士頓言論自由聯盟」表示，活動早在維州衝突之前就已經策畫舉辦，歡迎自由派、保守派、傳統派、傳統自由派以及川普總統的支持者都來這裡享受他們的言論自由。主辦單位也公開表態，強調他們與維州的白人至上主義、新納粹主義以及其他引發衝突的團體都沒有任何關聯。

不過反對這場示威的人士也聲勢浩大。數千名反對該集會的人士，從波士頓Roxbury社區遊行到波士頓公園，大批民眾持反納粹主義、反種族主義以及反白人至上主義，還有黑人生命寶貴等不同的標語和訴求，在波士頓公園集會舉行開始之前，搶先抗議示威。過程中出現兩邊陣營支持者向互嗆聲或對峙的場面，但並未爆發衝突。

(中時電子報)