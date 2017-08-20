男籃亞洲盃》預約冠軍！澳洲狂掃紐西蘭闖決賽

澳洲20日賽前全隊搭肩備戰，展現高昂鬥志。(取自FIBA官網)

沒想到這場大洋洲「鄰居」對決，竟在首節就已分出勝負！澳洲20日在亞洲盃男籃賽4強準決戰，遭遇長年老對手紐西蘭，竟於首節打出31比10猛攻，最後以106比79大勝，順利闖進亞洲盃冠軍戰，距離奪冠只差一步。

今年由於國際籃總(FIBA)徹底改變世界盃賽制，把原本隸屬大洋洲的澳洲、紐西蘭兩大強隊，跟亞洲球隊首次排在世界盃亞大區會外賽，即將在11月進行主、客場賽制，順勢先用亞洲盃當成前哨戰，澳洲與紐西蘭也展現強大戰力。

儘管包含波格特、米爾斯、戴拉維多瓦等澳洲籍NBA球員都沒參加亞洲盃，澳洲隊仍在亞洲盃勢如破竹，至今5場比賽平均贏了對手30分，就連提前在準決賽碰上紐西蘭，澳洲也沒手軟，光在首節就把紐西蘭徹底打爆。

澳洲20日共有6名球員得分上雙，荷格生攻下全隊最高15分，另有6籃板、2助攻，卡迪、克利克與吉克特各有13分，諾頓12分，凱伊11分、10籃板，看來無論他們在亞洲盃冠軍賽碰上南韓或伊朗，澳洲都已奪冠在望。

(中時電子報)