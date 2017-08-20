杜克大學移除南方邦聯將軍雕像
正當美國多個地方掀起由白上至上主義引發的種族衝突與抗議浪潮之際，杜克大學校內的一個南北戰爭期間，指揮南方邦聯軍的總司令羅伯特．李將軍的雕像遭人破壞，校方決定將該座雕像移除。
位於美國北卡羅萊納州的杜克大學，校內的杜克禮拜堂(Duke Chapel)內陳列了10尊歷史代表人物的石雕塑像，羅伯特．李將軍的雕像便是其中之一。校方上周四發現到，該座雕像的臉部遭人破壞，部分鼻子還不翼而飛。
美聯社報導指出，杜克大學校長派瑞斯(Vince Price)在發給校園的信中表示，之所以做出將雕像移除的決定，是為了保護學校，他並稱已諮詢過校內的教職員、學生以及校友們，「我採取行動是為了保護杜克禮拜堂，並確保來此作禮拜的學生和社區人士安全，同時也要表達對本校價值的深切遵守。」
羅伯特．李將軍是1962年南北戰爭期間邦聯最出色的將軍，他最終以總司令的身分指揮邦聯軍隊(南方軍)，直到1965年向北方軍投降。維吉尼亞州上周爆發的白人國家主義以及新納粹主義等示威活動，就是為了要抗議當地一個市政府決議移除李將軍的雕像所致。在維州的示威爆發支持者與反對者之間的嚴重衝突，並造成死傷後，羅伯特．李將軍的雕像頓時成為眾矢之的，也掀起反對白人至上主義者的抗議及破壞。
(中時電子報)
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