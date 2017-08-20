文藝盛典 川普「善意」缺席

川普夫婦決定「善意」缺席甘迺迪中心榮譽獎典禮。(圖:美聯社檔案照)

在杯葛聲中，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞將打破傳統，以「避免政治紛擾」為由，決定不出席甘迺迪中心榮譽獎慶典，這一臨時決定缺席之舉，將讓川普成為這一文藝界至高榮譽慶典40年來缺席的第4位總統。

白宮今天對外宣布，「總統與第一夫人已經決定不出席今年的此一活動，以便榮譽獎受獎者的歡慶，不會受到任何其他政治紛擾。」除此之外，白宮亦向所有的榮譽獎受獎者的成就深致賀忱。

甘迺迪中心發言人米雪兒潘多雷在白宮作出此一不出席決定之後表示，該中心一直就此事與白宮方面保持密切聯繫。潘多雷並證實，在白宮對外宣布之前，該中心已先獲告知此一決定。

甘迺迪中心榮譽獎慶典每年頒發此一榮譽獎給藝術、音樂、舞蹈、電影、電視暨文化領域傑出人士的終身成就獎。但是，今年的部份獲獎人事先已聲稱，如川普總統出席的話，將不會出席這一領獎慶典。

該中心對川普總統與第一夫人決定缺席榮譽獎慶典頗為感激與如釋重負。該中心今天指出，預期所有的獲獎人皆會出席慶典。

甘迺迪中心負責人魯賓斯坦與魯特亦稱讚川普總統的此一決定是對該中心釋出尊重之意，並確保慶典能讓獲獎者保有此一應享的特殊時刻。

在該中心的過去40年榮譽獎慶典歷史中，僅有1979年卡特總統因伊朗人質危機、1989年布希總統因與戈巴契夫高峰會、1994年柯林頓總統出席布達佩斯會議，而告缺席。

(中時電子報)