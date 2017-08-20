抗下肢浮腫！抬腿、泡熱水到底有沒有用？(圖／陳德信 康健雜誌提供)

久坐不只會讓下半身循環不好，也會增加下半身浮腫的機率。抬腿、泡熱水、擦按摩霜，到底有沒有用？為什麼腳會水腫呢？

●先找出腳水腫的原因

發現腳水腫，不少人第一個念頭就會想到：「我是不是腎臟壞掉了？」直接跑去向腎臟科醫師求救，其實引起水腫的原因很多，先找出原因才能有效消除水腫。

馬偕醫院家醫科主任鄒孟婷說，很多疾病確實都會造成水腫，但大多數人是屬於「生理性水腫」，而且以20～40歲的女性居多，與個人的天生體質有關，只要遇到需要長時間站著或坐著不動、搭乘飛機、或者吃了太多重口味的食物，很容易就會腳踝腫脹，嚴重時，連小腿也會跟著腫大。

若用手指輕輕去按壓水腫的部位，因為細胞中淤積大量水分，而會向下凹陷，不會立刻彈回來，且情況愈嚴重，凹陷回復的時間愈久。

這種水腫多半是暫時性地出現，通常容易出現在下午或晚上，到了隔天早上起床又會好轉，造成早上跟晚上的體重，可能相差1公斤以上。有些女性則是只有生理期間才會發生，甚至乳房也會跟著腫脹，但生理期過後腫脹就消失。

發現水腫時，可以先掛家醫科或一般中、西醫內科，醫師會經由患者的病史與生活作息，判斷可能引起水腫的原因；有時候為了安全起見，會做一些基本的心臟、肝、腎功能檢查，以確保是否跟疾病有關。

(圖／陳德信 康健雜誌提供)

●按摩霜、抬腿、泡熱水，效果不如運動

長時間不動，下肢的循環能力變差，最容易引起水腫，要改善這種情況，最有用的方法就是運動。

鄒孟婷解釋，身體的水分是經由血管與淋巴管被帶至全身，當長時間不運動，下肢靜脈的循環速度就會變慢，水分流到腳後，無法順利回流，就會慢慢蓄積在腳下。淋巴管則像一個幫浦，能將進入細胞中的水分吸回血管中，它的運作靠的就是肌肉的收縮。

有些人一搭飛機就水腫，就是因為缺少變換姿勢，又少走動，水分不斷往下累積。而血液循環差，腿部靜脈形成血栓，再加上乾燥環境，就可能出現「經濟艙症侯群」，血液滯留靜脈，引起肺阻塞、腦栓塞的危機。

因此，拚命用按摩霜、靠手的外力來按壓腿部肌肉，效果有限，不如直接運動腿部的肌肉，像是走路、慢跑、游泳、騎腳踏車或有氧舞蹈等。效果直接又省錢、省時。

剛在美國工作的小鈴，買了一輛二手車代步，每次一到公司，腳就已經水腫了。直到有一陣子，她發覺自己變胖而想要瘦身，天天踩腳踏車機，想不到一直困擾著她的水腫竟然消失。發現運動原來可以消水腫，小玲決定還是恢復原本生活方式，搭地鐵去上班。

●很多人則以為腳泡熱水可以增加血液循環，但其實可能讓水腫更嚴重。

國泰醫院腎臟科主任馮祥華說，水溫太高會讓血管擴張，水分更容易從血管中流入細胞。建議不如泡冷水澡或者游泳，冷水可刺激血管收縮，並利用水壓促進下肢的循環。

至於抬腿，一定要讓腳高於心臟才有用，所以坐在辦公室的時候，把腳伸直效果並不好，鄒孟婷說，如果無法走動或變換姿勢，就要時常轉動腳底板，運動小腿的肌肉。

也不要等到睡前才抬腿，最好下午就要花點時間動一動，才能減少水分的堆積。「因為水腫的時間愈久，水分累積愈多，就要花更長的時間來恢復，」鄒孟婷說。

鄒孟婷也建議，需要長時間維持同一個姿勢的上班族，可以考慮穿彈性襪來預防水腫，因為年輕時常常水腫的人，年老時會容易得到靜脈曲張，早點保養可以減少這種機會。

穿彈性襪的原則是在水分還沒有往下累積的時候就先穿，因此最好在下床前就要躺著穿，要脫的時候也躺著脫。如果發現脫下襪子後的壓痕很深，就有可能是買太緊了，反而會影響血液循環。

【全文來源《康健雜誌網站】

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(中時電子報)