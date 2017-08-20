熱低壓恐成颱 明起影響台灣 今晴朗高溫局部雨
把握再一天晴朗好天氣！受到菲律賓東方海面熱帶性低氣壓的影響，明(21)日起，台灣地區天氣將開始不穩定，下週二到周三這兩天各地降雨機會恐都會偏高。
中央氣象局預報，今天各地依舊是晴朗炎熱的天氣型態，大臺北地區有37度高溫發生的機率；午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。
值得注意的是，位在菲律賓東方海面的熱帶性低壓，目前以時速20公里，持續向西移動，氣象局研判，很有發展為輕度颱風的趨勢。明天起，台灣地區就會受到熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣。
氣象專家吳德榮《洩天機教室》分析，「下週二至週三(22至23日)，此熱低壓路徑為通過巴士海峽，進入南海。但對於其強度的模擬，本來就不是電腦模式的強項，故而有部分模式，模擬的強度僅是熱帶低壓，另有部分模擬則已是輕颱」。
吳德榮強調，不論是否成颱，其外圍環流都將給東半部及南部山區帶較大量的降雨，也會給巴士海峽帶來強風巨浪，對其他地區也有影響，會帶來局部陣雨，還是需要多注意。
另外，正逢世大運比賽期間，中央氣象局也針對各比賽場館提供即時天氣資訊，有意前往為選手加油打氣的民眾，不妨多參考，並且注意補充水分，避免長時間於戶外曝曬，以免中暑。
(中時電子報)
文章來源：吳德榮《洩天機教室》
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