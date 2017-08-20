熱低壓恐成颱 明起影響台灣 今晴朗高溫局部雨

8/20天氣概況(圖/取自中央氣象局)

台北世大運19日已開幕，民眾自製國旗帽，披上大國旗，穿著印有台灣英文字樣的上衣，進場為中華隊加油。不過接下來的天氣恐多變，民眾應多注意即時氣象訊息。（圖/黃世麒攝）

把握再一天晴朗好天氣！受到菲律賓東方海面熱帶性低氣壓的影響，明(21)日起，台灣地區天氣將開始不穩定，下週二到周三這兩天各地降雨機會恐都會偏高。

中央氣象局預報，今天各地依舊是晴朗炎熱的天氣型態，大臺北地區有37度高溫發生的機率；午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

值得注意的是，位在菲律賓東方海面的熱帶性低壓，目前以時速20公里，持續向西移動，氣象局研判，很有發展為輕度颱風的趨勢。明天起，台灣地區就會受到熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣。

左為19日20時美國(GFS)模式，地面風埸模擬，週一(21日)20時熱帶系統在台灣東南方海面上。右為19日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬同時的地面氣壓圖。兩者的環流位置相當接近，即將進入巴士海峽。(圖/取自吳德榮《洩天機教室》)

氣象專家吳德榮《洩天機教室》分析，「下週二至週三(22至23日)，此熱低壓路徑為通過巴士海峽，進入南海。但對於其強度的模擬，本來就不是電腦模式的強項，故而有部分模式，模擬的強度僅是熱帶低壓，另有部分模擬則已是輕颱」。

吳德榮強調，不論是否成颱，其外圍環流都將給東半部及南部山區帶較大量的降雨，也會給巴士海峽帶來強風巨浪，對其他地區也有影響，會帶來局部陣雨，還是需要多注意。

(圖/取自《中央氣象局 世大運氣象》專網)

另外，正逢世大運比賽期間，中央氣象局也針對各比賽場館提供即時天氣資訊，有意前往為選手加油打氣的民眾，不妨多參考，並且注意補充水分，避免長時間於戶外曝曬，以免中暑。

(中時電子報)