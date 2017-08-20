錄影出現 直擊中國印度拉達克石塊大戰

中國與印度軍隊15日清晨在拉達克爆發衝突，雙方互擲石塊的畫面。（圖/YouTube截圖）

中印軍隊8月15日在拉達克爆發衝突，互擲石塊的影片。（影音/YouTube）

中國印度因邊境爭議僵持不下，緊張持續升高，8月15日印度獨立70周年紀念當天，又傳出兩軍在拉達克（Ladakh）互擲石塊，導致雙方都有人受傷。

據新德里電視台（NDTV）報導，在兩軍發生衝突後5天，社群媒體紛紛貼出當時中印軍隊互毆對方，並扔石塊的影片。

消息人士說，當時約有24名印度-西藏邊防警察，以及近36名印度軍人在場，而中國軍隊人數也相當。

而印度當局已向NDTV證實，影片的確是真的。NDTV稱，事發當天，解放軍試圖進入班公湖（Pangong Lake）沿岸的印度領土，但為印軍阻止。雙方對峙達兩小時，後來各自舉起橫幅，宣稱對爭議區的權利，才退回自屬駐紮地。

(中時電子報)