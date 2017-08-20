中非剛果土石流 至少200人遇難

位於中部非洲的剛果共和國伊圖裏省日前發生土石流災害已造成至少200人遇難。

伊圖裏省副省長克塔表示，由於地形複雜進入現場遇阻，尚未救出的村民已無生還可能，估計遇難人數至少為200人。當地政府已決定終止對倖存者的搜救工作。

克塔說，目前災區上千名倖存村民流離失所、缺乏食物，希望國際社會給予援助。

伊圖裏省阿爾伯特湖地區16日夜間出現強降雨，次日發生土石流，多個村莊受災。

(中時電子報)