反年改大鬧世大運 洪孟楷轟蔡讓台灣分裂

反年改群眾昨晚在小巨蛋外抗議。（資料照,陳鴻偉攝）

台北世大運昨晚在台北田徑場舉行開幕式，台北小巨蛋外一度因為反年改團體抗議，導致多國代表團選手無法及時入場。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，為何2017世大運會這樣擦槍走火？就是蔡英文總統一直在讓台灣分裂、分裂、再分裂！

2017年世界大學運動會開幕典禮昨晚登場，但因為反年改團體抗議，典禮因此延遲。總統蔡英文昨晚在臉書表示，「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了」。

對此，洪孟楷指出，從去年一例一休的倉促修法、還是上半年度蠻橫的年金改革、到上個月強渡關山的前瞻計畫，幾個重大政策有爭議卻執意用多數暴力通過，不願溝通就是讓民怨沸騰如壓力鍋，久了總有一天不是水乾燒鍋就是壓漲氣炸！而民怨最明顯的指標，就是持續探底的滿意度民調，這難道不是警訊嗎？

洪孟楷說，中華健兒在運動場上的好表現不會因為開幕的插曲而影響，全球好手對台灣的印象也不會因為短暫耽誤而改變；但對於蔡總統持續不願面對抗議、續用臉書治國的態度，只怕會越來越止不住抗議遍地開花，到時候嗆聲如影隨行，蔡總統將變人人敬而遠之的票房毒藥，也就不足為奇了！

洪孟楷也提及他並不認同抗議民眾干擾運動員進場的行為。「無論是台獨份子、反核人士、支持或反對年改朋友等等，請千萬不要利用這樣的場合來做自己的個人秀，因為你不是在加油、你是在消費！任何人都沒有資格消費辛苦運動員所努力而來的舞台！」

(中時電子報)