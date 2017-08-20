8月20日各報頭版要聞

頭版要聞

重點要聞

●年改種惡因 世大運嘗苦果

世大運昨晚開幕，300餘位反年改團體，堵住世大運主場館入口，導致運動員無法進場，眾所期待的繞場儀式變得冷冷清清，台灣首場奧會規格運動會竟落得如此顏面無光，貽笑國際。反年改團體自是難辭其咎，但追根究柢，小英政府激進的年改政策將他們逼上梁山，更難脫責任。小英種的因，不幸，苦果卻由世大運承擔！

●挺洪派逆襲吳 重提和平協議

國民黨今在台中舉行第20屆全國代表大會，準國民黨主席吳敦義將宣誓就職，全代會將討論並通過新版兩岸政策綱領。然而，由於新版兩岸政綱已刪除前主席洪秀柱主張的「和平協議」，挺洪黨代表今將提案要求，把「和平協議」加回去。預料今天的全代會將掀波瀾。

●台灣若缺電 企業不會來投資

815大停電，引起工商界高度重視！工商協進會理事長林伯豐昨在高雄表示，政府應檢討中油、台電對電力供輸的SOP，避免人為疏失再次出現；他強調，在沒有缺電情況下，不反對非核家園，但缺電就應考慮核能發電，所謂沒有缺電，就是電力備用容量不應低於15％，每日備轉容量維持10％以上。

重點要聞

●反年改 太自私「心中沒有國家 只有錢」

總統蔡英文上任後宣示推動改革，第一個開刀的就是軍公教年金，引發軍公教團體不滿，成立「監督年金改革行動聯盟」，去年9月首度站上街頭表達不滿，隨著蔡政府改革力道加強，相關法案今年送進立院審議，反年改團體不但與警方爆發激烈肢體衝突，還遍地開花，對蔡英文如影隨形，昨世大運開幕式甚至阻撓各國運動員入場，貽笑國際，朝野昨口徑一致怒批抗議民眾行徑離譜，網友也大罵：「恨死了，太自私了！」

●闖府男招認「要斬首蔡英文」

北市無業男子呂軍億前天涉從軍史館，偷走一把日軍「百人斬」武士刀直闖總統府，砍傷一名憲兵後被捕，呂認罪揚言要「斬首最高元首蔡英文」並升起五星旗，檢方訊後聲押，台北地院認定呂男涉犯殺人未遂重罪、居無定所有逃亡之虞，且自稱「死士」預謀犯案，可能反覆實施同一犯罪，裁定收押。

●綁架案揭金門治安惡化 居民心驚

金門一向被認為民風純樸，竟發生令人震驚的擄人勒贖案，金門縣警察局秘書科科長賴俊宏說，金門有金城、金湖二個分局，扣除酒駕公共危險及詐騙案，刑事案以竊盜案為主，但一年不超過50件，且全數偵破，治安算好。

但一名警官透露，金門戰地任務解除、又開放小三通碼頭，出入份子較複雜，金門設籍人口十萬多人，和澎湖相當，但警力配置卻不到澎湖的一半，造成勤務編排難以周全，當地治安已經逐漸惡化。

重點要聞

●世大運開幕選手進場受阻 蔡總統震怒

昨晚參加第二十九屆世界大學運動會的各國選手要進場時，一度因為反年改陳抗團體與警方衝突，多國選手因此不敢進場；總統蔡英文在會場內發現選手無法入場當場震怒，立即指示國安與警政單位排除狀況，務必要讓選手入場。

●吳敦義就職演說 青年認同、經濟發展爭取支持

國民黨全代會今天將於台中世貿中心登場。新任主席吳敦義宣誓後的就職演說，將以「讓人民更幸福，讓台灣更美麗」為主題，批評民進黨執政一年三個月，已經導致兩岸僵局、經濟困境、社會對立，讓國人痛心不已。國民黨絕對不能坐視，必須站出來為國家和全民奮鬥，爭取重新執政的機會。

●觀察站／選手無辜 反年改重創台灣形象

幾天前，世大運的花車風波，台北市長柯文哲妙答「讓世界看見真實的台灣」。結果，昨天反年改團體到世大運開幕典禮抗議，阻斷選手進場，這下子，真讓全世界看見真實的台灣了。

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●世大運開幕 全球看見台灣

「我們回家比賽的感動」，籌備六年、屬於台灣人驕傲的二○一七年台北世界大學運動會，過程雖有抗議鬧場波折，所幸最後依原規劃，由台灣總統蔡英文宣布比賽開始，典禮最後由台灣巨砲陳金鋒揮出火球點燃聖火，為台北世大運揭開序幕。

●FISU會長：美好事情值得等待

國際大學運動總會（FISU）會長麥斯汀昨在世大運開幕式致詞時，因為外頭抗爭行動，導致整個行程耽誤，他更脫稿演出，先向觀眾致歉，但他希望大家在接下來的12天中，還是要為這批年輕運動員歡呼。

●IS假冒移工來台？ 警署未獲通報

台北市勞動局前晚接獲通報，疑似來自印尼的激進組織「伊斯蘭國」（IS）成員，以移工身分入境台灣，恐對台北世大運造成威脅，勞動局昨下午回應，前晚已在第一時間通報警局相關單位；不過內政部與警政署均否認接獲相關通報，也沒有接獲相關IS入境的訊息，希望國人安心。

(中時電子報)