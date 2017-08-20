NBA》陰謀！希臘籃協懷疑字母哥裝傷退出歐錦賽

希臘籃協懷疑阿提托康波(左)故意裝傷，不想幫國家隊打歐錦賽。(美聯社資料照)

就在公鹿「字母哥」阿提托康波前往中國大陸訪問期間，他突然無預警臉書發文，宣布將因膝傷退出今年歐洲籃球錦標賽，引發希臘籃協相當不滿，更懷疑一切都是公鹿球團方面的陰謀，不想讓字母哥打歐錦賽造成下個球季太過疲勞。

「阿提托康波突然宣布退出希臘國家隊，其實並未讓我們感到意外，」希臘籃協相關人士表示，「自從阿提托康波回到希臘加入國家隊訓練，我們就很擔心了，我們相信這一切都是公鹿高層的精心安排與設計。」

會讓希臘籃協如此不滿主因，在於阿提托康波雖於熱身賽出現膝蓋疼痛，卻一直等到公鹿派人前往中國檢查他的膝蓋傷勢，才在臉書宣布退出歐錦賽，擺明就是公鹿不想讓字母哥太過冒險，畢竟歐錦賽的比賽強度很高。

面對膝傷問題與國家榮譽的兩難選擇，阿提托康波表示，儘管他想要隱瞞傷勢，卻無法通過公鹿醫療團隊的相關測試，讓他不得不接受傷退的事實，且成熟面對，趕緊利用接下來的時間養傷，避免傷痛問題持續加重。

「這是我在職業生涯當中，最令我感到失望的事情，我衷心祝福在國家隊的隊友與教練，未來我們還有機會可以一起拚戰，」阿提托康波表示，「我希望全世界別把太多目光放在我身上，而是放在那些繼續在歐錦賽上場的球員。」

(中時電子報)