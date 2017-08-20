反年改鬧場 葉毓蘭：民主國家才有場外抗議
台北世大運在昨(19日)晚熱烈開幕，然而卻碰到反年改團體鬧事，讓各國代表團無法順利入場，引來各界批判。對此，亞洲警察學會祕書長、前警大教授葉毓蘭說，越民主的國家，場外越是有各種抗議活動，但還請反對團體此時相忍為國！
葉毓蘭20日在臉書發文，對昨天世大運的開幕狀況表示看法。她認為將退休軍公教團體到場的抗爭汙名化或許「言重了」，因為民主國家舉辦活動，越是有各種抗議的活動進行；反之，專制國家絕對看不到閒雜人等，例如北京奧運。
葉毓蘭強調，台灣雖然民主，但難得迎來一個國際盛會，所有的反對團體能否相忍為國，一切等世大運結束後再說。
PS：「別自投羅網成為執政問題的代罪羔羊」、「小心反年改鬧場轉移大停電的焦點」。
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。