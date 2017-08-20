反年改鬧場 葉毓蘭：民主國家才有場外抗議

葉毓蘭呼籲所有的反對團體相忍為國。(擷取自臉書)

台北世大運在昨(19日)晚熱烈開幕，然而卻碰到反年改團體鬧事，讓各國代表團無法順利入場，引來各界批判。對此，亞洲警察學會祕書長、前警大教授葉毓蘭說，越民主的國家，場外越是有各種抗議活動，但還請反對團體此時相忍為國！

葉毓蘭20日在臉書發文，對昨天世大運的開幕狀況表示看法。她認為將退休軍公教團體到場的抗爭汙名化或許「言重了」，因為民主國家舉辦活動，越是有各種抗議的活動進行；反之，專制國家絕對看不到閒雜人等，例如北京奧運。

葉毓蘭強調，台灣雖然民主，但難得迎來一個國際盛會，所有的反對團體能否相忍為國，一切等世大運結束後再說。

PS：「別自投羅網成為執政問題的代罪羔羊」、「小心反年改鬧場轉移大停電的焦點」。

(中時電子報)