鬧場導火線起因綠營 羅智強：但越過了界線
世大運昨（19）晚開幕，反年改團體堵住世大運主場，阻擾運動員進場，致繞場儀式冷冷清清。前總統府副秘書長羅智強表示，即便民進黨污名化、傷害軍公教的做法，是此事導火線，但世大運開幕發生的事，越過了界線。
反年改鬧場世大運，目前有兩種說法，一是蓄意阻攔選手入場，二是在外圍陳抗，入場通道暢通，並未阻攔選手進場，只是因陳抗期間有衝突，以致選手不敢前進。
針對這兩種版本，羅智強表示，前者應予以譴責，但若是後者，則感到強烈遺憾。兄弟吵架但逢父母生日，還是得和氣慶祝、招待客人，「任何人蓄意破壞台灣盛事，都是對我們這個生命共同體的傷害」。
文末，羅智強感慨地說，即便事件的導火線是起因於民進黨污名化、傷害軍公教，但確實是越過了界線。
(中時電子報)
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