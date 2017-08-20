陳抗變暴徒!？ 施正鋒：少法西斯了！

反年改團體昨日在台北田徑場外抗議，與警方發生嚴重推擠。（季志翔攝）

台北世大運開幕式昨晚因反年改團體陳抗，一度造成各國代表團無法進場，總統府表達最嚴厲的譴責，並要求嚴懲暴徒。東華大學教授施正鋒在臉書貼文意有所指：「如果說為了金錢抗議是丟臉的，那麼，要是為了捍衛權利呢？」

如今，台灣反年改團體陳抗是讓世大運開幕式有所失焦，各方譴責已對反年改團體施予相當巨大壓力；但突見總統府以「暴徒」稱呼反年改團體，要求相關單位調查嚴懲。亦引發社會疑慮。

施正鋒表示，「從奧斯卡頒獎（馬龍白蘭度）、WTO（西雅圖）、到氣候變遷會議（巴黎），都會看到抗議」，「不管是街頭運動出身、還是衝立法院起家的政黨，少法西斯了！」

(中時電子報)