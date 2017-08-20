MLB》球員好囂張？大聯盟主審聯手抵制

大聯盟主審全戴上白色腕帶，向聯盟官方與球員抗議。(美聯社)

儘管執法人員在場上握有絕對的權力，但是大聯盟仍有許多球員、教練不害怕挑戰主審的權威。大聯盟裁判工會19日發布聲明，所有主審即日起全戴上白色腕帶，以抗議球員「愈來愈嚴重的言語暴力」。

導火線是近日老虎隊二壘手金斯勒與主審賀南德茲的衝突，金斯勒不滿好壞球判決，於投手投球後回頭瞄了主審一眼，立即遭到驅逐出場。賽後金斯勒向記者抱怨，建議主審賀南德茲轉行，因為他沒有資格當裁判。

這起事件從外界看來像是主審賀南德茲胡鬧，不過賀南德茲卻認為他是受害的一方，金斯勒最後只遭到罰款也讓裁判工會十分不滿。另一名資深主審威斯特前陣子在節目上嘲笑遊騎兵三壘手貝爾崔愛抱怨，也遭到聯盟禁賽3場。工會聲稱這波抗議將持續到聯盟官方正視此問題為止。

(中時電子報)