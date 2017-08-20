國民黨全代會 曾永權：支援社運對抗不公義

國民黨今天(20日)舉行第20屆第一次全國黨代表大會，吳敦義今天將正式上任黨主席。國民黨秘書長曾永權於會中報告指出，國民黨為了重返執政，將在各個層面上支持所有為了反抗不公不義而努力的團體，全力支援社會運動。

曾永權表示，國民黨123年前為了推翻不公不義的腐敗政府，拋頭顱灑熱血，100多年後的今天想要重返執政，就必須堅持理想，在各層面上支持所有為了不公不義努力的團體，善盡在野黨監督執政黨的責任。

對於黨產會的追殺，曾永權指出，將會持續進行司法訴訟，攤開各種數據讓民眾瞭解歷史真相，阻止民進黨清算鬥爭，目前訴訟已經5勝3負，證明黨產會經不起檢驗。

曾永權也宣示，要與在凱道抗議的原住民、抗議封爐的香客、陣頭以及抗議年金改革的軍公教站在一起。

曾永權也提到，縣市黨部主委直選仍須兼顧地方特性，分階段實施，但依照規定最快十一月底新主委可以上任，任期兩年，連選得連任一次。

(中時)