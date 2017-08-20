反年改擋世大運？李來希要酸民住嘴

台北世大運開幕，反年改團體昨晚衝到小巨蛋與台北田徑場間的廣場，一度阻斷各國選手進場路線，受阻的外國選手只能在小巨蛋內隔著玻璃看著場外的抗議團體。（資料照,黃世麒攝）

對於世大運選手入場，遭反年金改革民眾阻擋導致延誤，全國公務人員協會理事長李來希昨晚PO文說「看見了我們退休退伍軍警抗爭的力道？」該文引來許多網友不滿。李來希今早再度在臉書貼出外媒報導此事的新聞，要酸民們住嘴，又再度引來網友砲轟。

2017年台北世界大學運動會今天晚間7點於台北田徑場盛大開幕，結果卻因為場外發生反年改團體陳抗事件，導致各國運動員一度無法進場。世大運運動員進場時遭反年改團體阻礙一事，引發大批民眾不滿。

對此，李來希昨晚稱此次活動他不是發起人，很早就離開現場，不知會這麼激烈。不過到了晚間9點多，李PO文稱「看見了我們退休退伍軍警抗爭的力道？」他說今天的作為已經達到他們國際訴求的目的，不用在意酸民的話語，如果抗爭的結果對世大運毫無影響，那才是抗爭的失敗！這次抗爭既不會影響比賽，又能引起國際關注這個不公不義的政權，如果再不回頭檢視無良改革法案，未來的社會抗爭恐將沒完沒了！但該文引起大批網友批評。

李來希今早又在臉書轉貼《美國之音》新聞，他表示，「這才是夠客觀中立的報導，請看看美國之音怎麼說！毫無情緒性的文辭，台灣的媒體人有沒有這樣子的修為？酸民們，請看看國外媒體怎麼對待示威者，再回頭看看你們的嘴臉，可以住嘴了嗎？」

該文一出立刻引來許多網友砲轟，紛紛表示「最該止住嘴跟停止幼稚行為的就是你們這些人，自以為是的自私行為，還說的像是正義使者！真的是不知羞恥」、「全民公敵起床了啊？一點也不懂得反省」、「不思反省，民心項背，只能說祝福你，這些自大自私的人」、「」、「你們表達自己的意見是沒錯，但你們做事前都不會用腦袋想一想，難道腦袋裏就只有錢錢錢嗎？」、「退休金砍太少了所以才吃飽閒閒亂台灣」、「你們有抗議的權利，但是國家的尊嚴被你們羞辱的蕩然無存！」、「人不要臉天下無敵」、「我也想看看國外媒體是如何看待讓國家丟臉、就只為了一碗飯！」。

(中時電子報)