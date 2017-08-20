NBA》有了保羅 哈登自信能跟勇士抗衡
儘管火箭拉攏「甜瓜」安森尼組成全新鐵三角的動作屢屢受挫，「大鬍子」哈登卻認為，有了保羅的加盟，火箭已經能跟上季總冠軍勇士抗衡，「勇士最近3年2度奪冠，所以每支球隊補強目標都是擊敗勇士，我們也不例外！」
哈登是火箭今年休兵期間挖來保羅的功臣之一，「因為我知道保羅在快艇待得不開心，當我發現那點，我就開始展開招募工作了。」保羅加盟火箭之後，不僅今年夏天持續跟哈登一起訓練，兩人還攜手打了1場德魯聯賽。
「每年夏天最重要的工作，就是努力讓自己變得更好，替新球季做好一切準備，」哈登表示，「我知道新球季將會多麼激勵人心，也明白新球季的重要性，儘管我還要出席不少活動，可是只要進入球館訓練，我一定全神貫注。」
目前還在中國訪問的哈登，卻完全沒有提到火箭招募安森尼的進度，畢竟當前火箭與尼克的談判再陷僵局，尼克始終無法滿足火箭提出的交易籌碼，火箭也沒辦法找到第3方球隊達成共識，這個僵局恐怕短期內仍無法打破。
況且外界並不看好哈登、保羅與安森尼的鐵三角組合，因為3人過往都給人「球霸」印象，都需要大部分時間掌握球權，假如這個組合成形，屆時該如何分配3人持球時間，將讓火箭總教練丹托尼傷透腦筋，但前提還是能否成真。
(中時電子報)
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