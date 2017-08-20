驚訝老人真能阻擋入場 她曝抗議者追求的真相

地主國中華台北隊出場，全場尖叫。(圖／本報系資料照)

廣告小妹驚訝「一群老人家居然真的能做到讓選手無法入場」。(圖／翻攝自廣告小妹臉書)

廣告小妹認為抗議者想追求的只有一樣東西，就是「能見度」。(圖／翻攝自廣告小妹臉書)

19日是2017台北世界大學運動會開幕典禮，卻因反年改團體阻擋，導致各國選手一度無法進場，最後乾脆讓全世界選手一起出場，用團結化解危機，知名部落客廣告小妹聽聞後，也在臉書發表看法，驚訝說：「一群老人家居然真的能做到讓選手無法入場」。

廣告小妹認為全世界無論哪個國家舉辦重要賽事，場外一定會有抗議團體，但是讓她驚訝的是，「一群老人家居然真的能做到讓選手無法入場，該說都有葉問潛能，還是警察們太敬老尊賢？」她認為年改是個大問題，年改團體需要反省，政府也需要。

她認為抗議者想追求的只有一樣東西，就是「能見度」，讓政府丟光臉，就可以坐下來討論要不要妥協，可能大眾會認為他們是為一己私利，但對抗議者來說，他會覺得為了台灣好，「沒有我們軍警消，哪來台灣人民的幸福安康？」所以她認為年改應該把軍警消和公教分開談。

(中時電子報)