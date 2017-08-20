印度火車出軌事故 至少23死 81傷

印度列車出軌，至少23死81傷。(圖/環球網)

印度北方邦19日傍晚發生火車出軌事故，導致至少23人死亡和81人受傷。

據美聯社報導，北方邦（Uttar Pradesh）高層官員庫瑪（Arvind Kumar）表示，出事的客運列車有6節車廂出軌，其中2節車廂套疊在一起，另4節車廂出軌後翻覆。

鐵路公司發言人夏瑪（Neeraj Sharma）說，出軌事故發生在小鎮卡陶利（Khatauli）附近，原因仍不明。

(中時電子報)