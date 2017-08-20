MLB》查普曼瘋狂爆炸後 洋基守護神換人當

查普曼近4戰頻頻放火，洋基總算忍不住拔掉他守護神職位。(美聯社資料照)

洋基去年季末花了大把鈔票，把查普曼(Aroldis Chapman)找回陣中，然而或許是上季一路拚到世界大賽累積的疲勞影響，查普曼今年壓制力盡失，自責分率4.29是生涯最慘，洋基眼看著他近兩周頻頻爆炸，總算無法再忍，今(20日)決定讓查普曼卸下守護神一職。

查普曼去年被洋基送到小熊，並助小熊奪得睽違108年的世界大賽冠軍，接著他季末告別小熊重返洋基。洋基祭出救援投手史上最貴5年8600萬大約找回他，看得出對他有很高的期待，而他開季也沒讓球隊失望，直到5月5日7次救援機會全把握住，自責分率低到僅0.79。

然而查普曼在5月7日對戰老東家小熊，投0.2局慘失3分砸鍋，下一場對太空人又投0.2局失1分後，因左肩肌肉發炎進傷兵名單。他休養到6月中旬回歸，身手不若過往穩定，近期更是大爆炸；前役對紅襪投1局失2分後，近4戰場場挨打，共投4.1局失7分，還挨2轟，促使洋基做出這樣的決策。

「他過去兩周走得相當辛苦。」總教練吉拉迪(Joe Giradi)認為，查普曼這幾場100英里火球失去壓制力，控球也很糟，如今他們想讓查普曼找回身手，不讓他擔任守護神，或許是最好的方法，「查普曼明白自己得找回身手，也想盡自己所能表現。他說只要能幫球隊贏球，擔任什麼角色都行。」

何時讓查普曼重操舊業？吉總表示得看他接下來的表現，「當他投球讓我們覺得他能完成任務時，就是讓他回歸守護神的好機會。」至於接替人選，吉總似乎屬意貝騰塞斯(Dellin Betances)和羅伯生(David Robertson)擇一。若新守護神表現好，吉總也考慮讓他長期卡位。

(中時電子報)