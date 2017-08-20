許聖梅高中制服嫩照曝光！顏值變化驚人

許聖梅曬高中制服照，高顏值引發網友討論。（圖／取材自許聖梅臉書）

資深記者出身的名嘴許聖梅，談話風格犀利、麻辣，是各大節目爭相邀請的對象，許聖梅對於八卦時事一把罩，私下也常透過臉書與網友互動，近日許聖梅則曬出自己的學生時期舊照，她身穿高中制服、頭頂耳下3公分短髮，少女時期的許勝梅模樣相當稚嫩。

許聖梅保養有道，擁有白皙肌膚與姣好身材，歲月完全沒在她身上留下痕跡，從靜修女中畢業的她近日與高中同學聚會，並在臉書寫下：「大家都沒變耶！」同時，許聖梅也曬出自己高中的黑白畢業照，照片中她身穿制服、頭頂耳下3公分短髮，臉友看了大讚她「妳變得更漂亮」、「聖梅真的是美人胚子呢」。

(中時電子報)