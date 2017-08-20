二戰執行原爆祕密任務遭日擊沉 美艦在太平洋被發現
1945年7月，為了協助美軍轟炸廣島，「印第安納波利斯」號（USS Indianapolis，CA 35）巡洋艦才剛完成運送原子彈零組件的祕密任務，就在菲律賓海被日本潛艇發射魚雷擊沈。
巡洋艦中彈後短短12分鐘內，還來不及發出緊急求救訊號，便開始下沉，當時艦上有1,196人，約300人隨船沉下海底，許多人雖然暫時保住一命，但因缺乏食物和飲用水，加上曝曬、脫水，鹽水中毒和鯊魚攻擊，最後只有317人倖存，至今這仍是美國海軍史上最悲劇的事件。
轉眼這艘波特蘭級（Portland-Class）重巡洋艦葬身海底已72年，這些年來，它的殘骸始終不知去向。據CNN與英國《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，在科技億萬富翁、微軟（Microsoft）公司共同創辦人艾倫（Paul Allen）的贊助下，研究人員終於在太平洋海域下1,8000英尺（近5,500米）的海底尋獲它的蹤跡。
(中時電子報)
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