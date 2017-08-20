MLB》達比修有才替道奇投3場 進10天傷兵名單
道奇日前從遊騎兵找來達比修有助拳，組成堪稱聯盟數一數二的強悍輪值，然而達比修首秀告捷後，近2戰卻投得掙扎，前役更慘挨3轟，當時賽後就傳他背部有些緊繃，今(20日)道奇做出決定，把達比修放進10天傷兵名單，傷勢初步判定是不嚴重，預計可能會錯過1場先發。
達比修在731交易大限最後一刻被送往道奇，8月4日首披道奇戰袍對大都會，繳7局無失分、飆10K好投，10日對響尾蛇雖只投5局失2分，但靠隊友火力相挺斬獲2連勝。不過他上一戰16日過31歲生日當天對白襪，身體似乎有些狀況，雖繳6局失3分優質好投，卻慘挨3轟，僅2K也寫下本季單場最少三振紀錄。
達比修上一場先發後就傳背部有傷，總教練羅伯茲(Dave Roberts)雖認為達比修傷勢不算嚴重，但背部還有些痠痛的情況下，仍決定讓他進傷兵名單。羅伯茲說，這是球隊覺得對達比修最好的安排，「如果他的背有痠痛或僵硬的疑慮，我們就不會選擇讓他上場。」
達比修自認還能投，不過表示尊重球隊的決定，「但在和球隊及醫生討論過後，我明白他們的想法，也尊重這樣的做法。我會確實接受治療，替下一場先發做好準備。」達比修傷前披道奇戰袍出賽3場，戰績2勝0敗、自責分率2.50，道奇將拉上3A左投帕拉迪斯(Edward Paredes)頂替他的位置。
(中時電子報)
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