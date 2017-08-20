點出媽寶的社會問題 爆紅日劇討論度破表

《過度保護的加穗子》由新生代女星高畑充希主演。(圖／翻攝自日網)

黑木瞳飾演對子女過度保護的「直升機家長」。(圖／翻攝自日網)

在現代少子化的社會，父母都把孩子當成寶，也更願意花金錢和時間在他們身上，很容易變成過度保護、溺愛子女的「怪獸家長」、「直升機家長」(指過份介入、干預、保護兒女生活的父母)，現有部日劇《過度保護的加穗子》，就是點出「溫室兒童」的家庭問題，用誇張喜劇方式呈現，播出後收視節節攀升，在網路討論度居高不下。

《過度保護的加穗子》由新生代女星高畑充希主演，在劇中飾演一個被溺愛的「媽寶」，缺乏自理能力和未來方向，21歲了衣服也要媽媽幫忙選擇，不曾打工、不會走到車站，連面試公司怎麼去，全靠媽媽做好功課，再交到她手上，完全像個公主被保護，放在現代社會中，絕對會被嘲笑，不過在高畑充希的演技下，自然演出傻白甜個性，讓觀眾也不忍苛責，反而把責任怪罪到家長身上。

而資深女星黑木瞳則是飾演對子女過度保護的「直升機家長」，因透過多次試管才得到的女兒，自然更為疼愛，加上是家中長女，背負著不容失敗的責任，因次不希望女兒遇到挫折，事事為她安排好，雖然遭到入戲網友批評，不過過度溺愛情節誇張但卻非常寫實。

整部劇的最大看點，就是看媽寶女主角，如何一步步成長，在認識和自己的生活環境天差地遠的男主角後，被訓斥「就是有妳這樣被過度保護的小孩，日本才會墮落」，開始正視自身問題，並去解決不同的家庭問題，日劇一向很反映現實，不過這次用喜劇方式呈現，能讓身為父母的觀眾可以思考一下，以愛為名的教育方式，是不是只是自己的一意孤行。

(專題報導)