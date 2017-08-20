吳斯懷：八百壯士顧及國家顏面 不去世大運抗議
反年改團體昨到世大運鬧場導致運動員無法順利入場，引發眾怒挨批國際笑話。領導「八百壯士」反年改的退役中將吳斯懷今表示，八百壯士了解「政治歸政治，體育歸體育」，不會發動群眾去干擾賽事活動，八百壯士也發過聲明，要求其他團體不要冒用八百壯士名義抗議，否則法律責任要自負。
吳斯懷表示，反年改團體有很多，他不便評論其他團體的手段。但是八百壯士8月1日就發過通告，要大家支持世大運，鼓勵選手爭取佳績，歡迎團體參加世大運，也希望運動員能有好的成績，八百壯士是針對政府毀憲亂政，不會發群眾去世大運做影響干擾賽事的活動。
吳斯懷強調，八百壯士始終訴求顧慮國家顏面、國際活動的程序。吳斯懷呼籲政府應該檢討，為什麼這麼多團體採取激烈的措施，其中也有有心團體在政府鼓動到場，比如媒體就拍到一張照片，扔煙霧彈的男子穿的衣服就是支持台獨。
(中時)
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