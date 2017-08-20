國民黨全代會擬刪和平政綱 洪秀柱：有點擔心
國民黨20日上午在台中世貿第二展覽館舉行第20屆第一次全國代表大會，歷任主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱都到場。由於新任黨主席吳敦義主導政綱刪去前主席洪秀柱的「深化九二共識」，並以「和平願景」取代洪的探討兩岸簽訂和平協議內容，洪秀柱早上受訪時表示，如果按照草案通過的話，「我個人是有點擔心」。
洪秀柱稱，「我個人認知，去年的和平政綱是很周延的說法，研討和平協議、終結兩岸敵對狀態」，由於全代會門口有挺洪黨員高舉「拒刪和平政綱」標語，洪秀柱表示，任何一個團體都會有不同聲音，特別是兩岸和平政綱是在十九全時大家無異議通過，「（現在要）做這樣改變，當然還是會有人有意見，不過最後還是要尊重全體意見。」
前主席、新北市長朱立倫被問到此事時表示，他相信在黨綱部份，大家都會集思廣義，「我們都是希望兩岸和平，堅持『九二共識、一中各表』的基礎下，堅持兩岸和平發展。
(旺報)
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