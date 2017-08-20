拉達克衝突印度搓湯圓 想以和解決僵局

拉達克的班公錯湖。(美聯社)

印度外交部發言人今證實中國和印度士兵8月15日在班公湖(Pangong Tso)發生衝突，但這事件對雙方無益，印度將就邊境糾紛這個議題，繼續尋求中國也可接受的解決方法，雙方關係以和平和寧靜至上。

外交部發言人Raveesh Kumar證實班公湖的確發生衝突。8月15日當天中國印度士兵互擲石塊、導致雙方都有人受傷，相關影片已經流傳到網路上，但Kumar不願證實士兵是否有投擲石塊或是使用棍棒，並強調這件事情不應該被扯上其他事件。

他也不願證實印度總理莫迪(Narendra Modi)是否會參加下個月在中國舉辦的金磚五國(BRICS)會議，僅表示他沒有相關資訊。

就中國和印度在洞朗高原上的領土糾紛僵局，Kumar表示這是個敏感議題，將持續找尋雙方都可接受的解決方案，並強調邊境區域的和平和寧靜對雙邊關係發展來說是個重要的前提。被問到這場僵局何時才會結束時，他也開玩笑地回答他不是占星學家，無法預測。

他也證實中國和印度軍隊8月16日在楚舒勒(Chushul)舉行了邊境會談，一周前則在乃堆拉山口(Nathu La)舉行。

但他對日本駐印度大使對洞朗僵局的評論不願多談，僅僵硬的表示該評論不言而喻。媒體之前引述日本駐印大使，報導他說不管哪國都不應單方面使用武力改變洞朗現狀，日本承認洞朗是不丹和中國之間有邊境糾紛的地區，雙方就此已展開會談。日本知道印度和不丹有協議，印度士兵才因此捲入僵局。

中國外交部已就此警告日本大使，不要在未澄清事實前發表評論，洞朗地區沒有領度糾紛的問題，不丹和中國已經劃清並承認邊界線。

(中時電子報)