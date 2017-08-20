MiLB》林子偉扛首棒展長打 轟3A首轟
(10:46更新最終結果)效力紅襪3A(柏德基紅襪)的林子偉，今球隊與印地安人3A(哥倫布快艇)交手，林子偉扛下開路先鋒，雖然前3打席僅靠保送上壘，不過在第7局轟出兩分炮，打破平手僵局，率隊終場以4比2勝出。
林子偉近3戰都有敲安，今扛下開路先鋒，前兩打席都擊成內野滾地球出局，第5局靠著保送上壘，加上隊友安打攻占上三壘，可惜後續隊友無法延續攻勢，無力為球隊跑回分數。
兩隊前6局以2比2呈現拉鋸戰，來到7局上，林子偉適時跳出，在隊友擊出三壘安打後，他把握機會一棒擊出右外野方向的全壘打冠近兩分，也是生涯在3A的首轟，率隊取得領先。
終場柏德基紅襪就靠著林子偉的兩分炮，終場以4比2獲勝，林子偉單場4打數1安打，打下2分打點，打擊率來到2成48。
(中時電子報)
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