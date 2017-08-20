疑世大運鬧場 26人遭盤查後請回

台北世界大學運動會昨晚開幕，因反年改團體陳抗干擾選手進場。涉嫌滋擾開幕式的反年改成員在事後欲搭遊覽車離去時，遭警方攔截。整車26人帶回北市警保安大隊協助調查，有6人遭約談，已在今天凌晨1時30分全部請回。

這次遭盤查的是彰化軍公教聯盟，其召集人吳萬固及同車的21名男女成員，今天凌晨離開北市保大，一路高呼口號「台灣隊，加油！」。吳萬固表示他們只是站在小巨蛋前為台灣隊加油，並沒有所謂的鬧場滋事。

(中時電子報)