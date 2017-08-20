MLB》破投手創吞K紀錄 洋基賈吉連36場被三振
洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)昨連續被三振場數推進到第35場，追平46年前由投手所創連續被三振場數紀錄，再1場將改寫不風光的紀錄，偏偏命運作弄人，他今(20日)卻得強碰聯盟三振王賽爾(Chris Sale)，他雖躲過2打席，卻在第3打席領到破紀錄的一張老K。
賈吉的「連續被三振之旅」從7月8日對釀酒人一役展開，隨後他於8月17日對大都會吞K，打破前球星鄧恩(Adam Dunn)2012年所創單季連32場被三振紀錄。他昨面對紅襪又領到1張老K，追平1971年蒙特婁博覽會投手史東曼(Bill Stoneman)所創連35場被三振紀錄。
此役賈吉面對賽爾，看似是「難逃一劫」，而他前2打席雖很爭氣沒被K，但第3打席終究還是從賽爾那領到三振，改寫大聯盟單季最慘的被三振新猷。更糟糕的是，鄧恩曾於2011到12年，寫下大聯盟野手跨季連36場被三振紀錄，賈吉卻只用一個球季就追平前輩的紀錄。
(中時電子報)
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