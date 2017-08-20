明道秘戀1年女友是女團成員 手撐腰疑有孕
37歲男星明道近年在大陸發展有成，感情生活卻很神秘，近日和大陸女星王鷗搭檔出演《我們相愛吧》，成為假想夫婦，不過現卻傳出他有個秘戀1年的女友，女方還疑似有孕了。
據《蘋果日報》報導，明道和一名女子到傳統菜市場採買，兩人互動自然，不過過程中，女方不時用手撐腰，讓人聯想到有孕了，其實，明道媽媽去年曾透露，兒子有交往2、3個月的女友，推估兩人交往1年多。
據悉女方是前女團「KISS」成員王婷萱，他們曾被拍到在公園散步，親暱捏臉、勾脖，互動就像老夫老妻般，對此，明道經紀人表示，「從照片看，實在不清楚明道身旁是誰，藝人工作之餘，跟同學、友人間的正常互動情況，公司不便透露或代為回覆，公司對藝人友人的插腰動作沒有意見與補充說明。」
(中時電子報)
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