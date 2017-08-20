黃智賢：民進黨若繼續錯誤 台灣還有多少年？

總統蔡英文。（中時資料照／杜宜諳攝）

世大運開幕典禮昨晚登場，反年改團體堵住入口讓選手一度無法入場，總統府表示已嚴重違法，更傷害台灣國家形象，要求相關單位調查，嚴懲暴徒。對此，政治評論家黃智賢說現場的統獨和反年改，志在嗆聲，沒有施暴意圖，「真正的恐怖，卻是其他幾件不相干的事」。黃說台灣的安危，在民進黨的一念之中，民進黨若繼續努力堅持錯誤，台灣還會有多少年?

黃智賢指出，幾件荒謬絕頂的事件，她看到了一個殘酷的事實，台灣已經身陷巨大的系統危機中。「在崩解中奔向毀滅的系統，讓人不寒而慄。讓人無法不思索，台灣還可以撐幾年？但執政者，卻還在自嗨中爭權奪利演大戲。」

黃智賢舉出幾個事件，包括「一個士兵竟然可以輕鬆按一個鍵，就把雄三飛彈發射出去」、「一個韓國小賊可以把台灣邊境當成自家客廳，如入無人之境」、「815一個中油工程師少做了一個動作，讓台灣陷入驚天動地的668萬戶大停電」等。

「蔡政府已經讓台灣陷入無可回頭的系統性危機」。黃智賢說蔡政府在「反中」和「脫中」的前提上，推出的所有兩岸、經濟、文化、教育政策，都讓台灣，自己興高采烈的毀滅自己。這已經不只讓台灣陷入系統性危機，而是身處危機黑洞之中了。

黃智賢說台灣的安與危，最後竟還是在民進黨的一念之中。「民進黨如果繼續努力堅持錯誤，那我們的台灣，還會有多少年?」

(中時電子報)