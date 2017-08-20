泰國總理9月將訪北京 「中泰高鐵」即將簽約開建

大陸《環球網》報導指出，泰國駐北京大使針蓬19日透露，泰國總理將於9月訪問北京，中泰雙方高層會晤中將簽署幾份重要檔，中泰高鐵專案有望成為其中之一。「人與人及商業和投資的流動將會很快隨著中泰高鐵線路而活躍起來，將來亞洲會成為一個大的國家，而不再是一個洲了」。

報導稱，針蓬在19日舉行的泰國文化日活動上表示，中泰高鐵有助於泰國「東部經濟走廊」的建設，泰國政府也出台相關政策邀請來自中國的高科技公司前往該地區投資。他介紹說：「東部經濟走廊」位於中泰高鐵一側，中泰高鐵從昆明經寮國到達曼谷，將來也會通至馬來西亞和新加坡，也很快會跨越至印尼。」

針蓬對中泰高鐵寄予厚望，他認為沿線為帶動人與人及商業和投資的流動，還會促成亞洲國家的無界限連通。他輕鬆舉例說：「從昆明早上坐上高鐵，7個小時後，下午就可以在曼谷悠閒地喝咖啡了。」

報導稱，中泰高鐵項目自提議以來，曾歷經周折。針蓬解釋說，如今問題很快會得到解決，中泰雙方的技術員和專家多次開會，厘清了涉及到的很多細節問題。高鐵會帶來經濟及社會等一系列變化，泰國人民需要一段時間去瞭解其對自身生活及經濟發展所帶來的具體好處。「隨著中泰在旅遊及商貿等方面的來往日漸增多，泰國人民對這一項目的理解也越來越多，所以中泰高鐵問題將很快解決，也會很快開建。」

他強調，中泰近年來的密切合作有助於高鐵項目的展開，也再次闡釋了專案一再擱置的原因，「這是第一條連接三國的國際鐵路，並連接四個甚至六個國家，因此從戰略上考慮，我們需要將事情做地更為妥當。」

(中時)