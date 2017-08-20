寶寶手術後過世 聖嫂：我的孩子去當小天使了
網路紅人「聖結石」以搞笑、無厘頭影片，在網路上擁高人氣，日前聖結石跨足歌壇，推出首張EP，聖結石也常大方放閃，分享與嬌妻「聖嫂」的夫妻日常，不過近日聖嫂卻透露，名為「寶寶」的刺蝟生病開刀，日前寶寶要熬過術後的危險期，未料刺蝟卻不幸離世，難過痛失寵物，聖嫂昨（19日）難過寫下：「我的孩子昨晚去當小天使了」。
聖結石與聖嫂一同飼養刺蝟，名為「寶寶」，聖嫂不時分享刺蝟的成長點滴與寶寶的互動生活，不過她日前卻透露，寶寶生病，除了感謝「刺友」捐血協助外，夫妻倆也決定讓寶寶動手術，聖嫂日前在IG寫下：「雖然手術有風險我們還是決定讓寶寶試試看」，事後透露寵物手術順利，不過寶寶要熬過術後的危險期、並住院觀察中。
看著刺蝟動手術，聖嫂感性大讚：「寶寶很勇敢」，未料，聖嫂昨卻透露，寶寶卻在手術後不幸離世，她難過在IG寫下：「我的孩子昨晚去當小天使了，記得我跟爸爸都很愛妳哦！」並向寶寶喊話：「這幾天辛苦了」，粉絲也紛紛安慰聖嫂，留言為她加油打氣。
(中時電子報)
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