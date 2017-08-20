國民黨全代會 吳敦義就職演說僅提九二共識 避一中各表

吳敦義20日就任國民黨主席。（本報系資料照片）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，國民黨主席吳敦義在國民黨中央評議委員會議主席團主席許水德代表致送當選證書後宣布就職。（黃國峰攝）

國民黨主席吳敦義陪同前總統、前主席馬英九進場。（黃國峰攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，全國黨代表宣示就職。（黃國峰攝）

中國國民黨第二十屆全代會。

國民黨第二十屆第一次全代會上午9時登場，吳敦義正式就任黨主席。吳敦義以「讓人民更幸福，讓台灣更美麗！」為題發表演說。一開始他就抨擊蔡政府上台至今，與對岸變成雙方立場南轅北轍、形成僵局，空有對口機構卻沒有對話、更沒有交集。

不過問執政者兩岸問題時，僅提「九二共識」，未提「一中各表」。吳有提到「兩岸都堅持「一個中國」的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識上，推動兩岸交流，促進互利雙贏。

未來本黨在「九二共識」的基礎上，仍將堅決反對台獨，並積極弘揚優良中華傳統文化，促進兩岸的相互尊重與包容，透過經貿文化與和平論壇，維持二軌對話，增進彼此了解並深入研討兩岸和平願景，確保台海的穩定與和平。

吳敦義就職演說全文如下

讓人民更幸福！讓台灣更美麗！

馬前總統、連前主席、吳前主席、朱前主席、洪前主席、各位黨代表，各位同志，

大家早安，大家好！

今天我們在台中，舉行本黨第二十屆第一次全國代表大會。

回顧一年三個月之前，本黨失去中央政權，民進黨完全執政。

經歷了這四百五十幾天，台灣已經有了明顯改變。

蔡總統競選時說，兩岸要「維持現狀」，這一年三個月來，卻是：

比起馬政府八年兩岸現狀的和平與交流，現在變成雙方立場南轅北轍、形成僵局，空有對口機構卻沒有對話、更沒有交集。

我們的社會本來充滿愛心和同情心，現在有些百姓被分化、久遠的分歧被挑起，社會從和諧被牽引逐漸走向對立，從包容走向紛爭。

我們的經濟本來有不錯的體質，現在又有幾家著名的大企業選擇，到國外做重大投資。

敦義承蒙各位先進與本黨同志的支持，當選本黨主席，萬分感謝。尤其要對洪秀柱前主席，在過去一年多任內，面對執政者的不斷打壓，艱苦備嘗，而且辦了一場公正平和的黨代表與黨主席選舉，更令我非常感佩。

作為一個最大在野黨的主席，在今天這個環境和時刻，接下這一棒，任務非常艱鉅。

敦義一定會和全體同志站在一起，為振興本黨，為恢復美麗的寶島，為捍衛中華民國而打拼，大家作伙來打拼！

在這個時刻，真想請問執政者，過去在中小學教書的老師，在前線保鄉衛國的國軍官、士兵，在公務機關工作的同仁，是你們心目中的「人民」嗎？就算要推動「年金改革」，也不該傷害退休軍公教警消勞人員的尊嚴與人格，還要限制他們的行動和言論自由？

另者，在「凱達格蘭大道」搭帳棚要求蔡總統實現競選承諾，保障傳統領域的原住民，是你們心目中的「人民」嗎？你們為什麼要把他們的帳棚拆掉、把人趕走？

不知道執政者‧是不是在你們心中，不是朋友，就是敵人？不贊同你們，就是不愛台灣？如果再這樣下去，你們心目中的台灣人民，只會越來越少。

二問執政者：什麼是前瞻？

接著，我們還要向執政者請教，什麼是前瞻？

世界局勢快速變化，台灣面臨國際人才的競爭，面臨新世代人工智慧的來臨，面臨國際區域經濟的重新整合，請問政府提出的八年八千八百多億「前瞻計畫」，有沒有回應這些挑戰？缺電、缺水加上一逢暴雨就四處淹水等迫在眉睫的課題，有積極回應嗎？許多專家高度質疑的輕軌，為何要花全數舉債而來的巨款近一半？

再談到蔡總統的競選諾言：要幫全台灣無殼蝸牛蓋二十萬戶社會住宅，政府提出的前瞻計畫裡，準備蓋幾戶社會住宅？現在蔡總統執政已經四百五十多天，不知已經蓋好了多少戶？

難怪許多人質疑：前瞻計畫是真正為台灣的未來好呢？還是先前一手砍退休軍公教警消勞的待遇，現在另外一手巨額舉債灑金錢？

三問執政者：怎麼面對兩岸問題？怎麼維持和平與對話？

兩岸關係，是中華民國必須面對、處理的重要課題，也是任何執政者必須承擔的重要責任。

本黨遵守中華民國憲法，並且在1992年與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識上，推動兩岸交流，促進互利雙贏。

未來本黨在「九二共識」的基礎上，仍將堅決反對台獨，並積極弘揚優良中華傳統文化，促進兩岸的相互尊重與包容，透過經貿文化與和平論壇，維持二軌對話，增進彼此了解並深入研討兩岸和平願景，確保台海的穩定與和平。

檢討自己 再出發 重點是青年和經濟

當然，本黨要再出發之前，也必須先自我檢討。

台灣的美麗和健康蒙上陰影，執政者一年多來表現不佳當然是主要原因，但我們也必須檢討，本黨沒有讓人民繼續信任，努力不夠，有些政策說明也不足；不少原本傾向我們的選民在2016年1月選擇不出來投票，或投給其他黨。從民國38年政府遷台至今，這是我們最嚴重的一次挫折。包括我在內的本黨從政同志都有責任；在這裡我要向全體同志，以及所有支持本黨的國民，表達最深的歉意，我們讓大家失望了！也讓大家受苦了！

展望未來，我們一定要拿出最大的決心，盡最大的努力，爭取全體國人的信任和支持。

我們要做的事的確很多，在過去這段時間裡，支持者不斷提醒，我們不能不積極面對，特別是兩個方向。

本黨與青年關係的重點，在於本黨是不是有理想‧有目標？

本黨只要有理想、有目標，就可以和年輕人在一起，年輕人也就會支持。

未來國發院培育有志優秀青年，無論質與量，都要明顯提升，並洽請本黨從政、從業同志，優先聘用，以期即訓即用，相輔相成！

此外，大至全國，甚至偏鄉，任何公共事務，如果出現不公不義，人民福祉受到傷害，就是有志青年會站出來的時候。本黨更當義無反顧，全力相挺！

本黨也應當以身作則，成立「藍天志工團」，包括「青年公共事務服務隊」。到各個縣市，甚至農村和偏遠地區，為當地民眾服務。

國人的眼睛是雪亮的，青年的熱誠是具有感染力的，只要我們真心為國民的安全和發展而努力，相信一定可以重新得到更多青年的支持，共同奮鬥，再度展現台灣的活力與美麗！

經濟：促進投資和就業

另外一個方向是經濟。

週休二日原來是要提升勞工福利，但現在蔡政府實施的一例一休，勞工即便想多工作，也沒辦法加班增加收入，而雇主和民眾卻要承擔成本增加、物價上漲和不便。

企業本來期待政府可以幫他們解決五缺的問題：缺電、缺水、缺工、缺地、缺人才，這五大問題迄今仍未見疏解，反而越嚴重，面對這五大危機，蔡政府或許還在等，但全民和本黨不能再等。

我們首先要期許本黨執政的地方政府和議會，同心協力，積極改善各縣市的投資環境，以吸引企業投資，因為投資和就業是經濟發展的命脈。我們也會結合認同這個理念的企業和團體，竭盡所能，促進國內投資，增進就業！

展望：2018，國民黨再造，挑起責任

各位先進，各位同志，本黨未來要努力的方向還很多，只要能夠造福百姓，我們都必須積極來做。

國人已經對於我們這個「美麗之島」遭到踐踏，心痛不已。本黨絕對不能怠惰，不能坐視。我們必須站出來，為國家和全民來奮鬥。

各位同志，我們只有檢討過去、改變自己、才能得到支持，這不是一個簡單的過程，一定非常辛苦，但是「要怎麼收穫就怎麼栽」，今天不做，明天就會後悔。

明年地方公職人員選舉，就是我們要面對的第一場重要考驗。我們要在這一場極重要選舉，推出最好、最有機會當選的候選人，贏得更多、更大的勝利！

這樣我們就有更好的機會在2020年總統與立委大選獲勝，重返執政，為我們摯愛的中華民國，為我們賴以生存發展的台灣做出最大的貢獻。

特別是：第一、重建廉能而有效率，勤快親切服務的政府和議會。

第二、打造繁榮均富的經濟，激勵更多國人創新、創業、創富，把企業留住！讓國人生活更安和樂利！

第三、確保公義和諧的社會，勞資真誠合作，世代和睦相處，讓不同的職業彼此關心互相鼓勵！

第四、再造兩岸的和平穩定與發展，讓觀光旅遊業、餐飲業、百貨業、生物及所有科技業、金融業、保險業、製造業、運輸業、服務業、電子商務…等等，百業興隆，互利雙贏！

最後，讓我們大家一起來，齊心協力，讓人民更幸福！讓台灣更美麗！

謝謝大家！

(中時)