國民黨全代會 吳敦義就職演說僅提九二共識 避一中各表
國民黨第二十屆第一次全代會上午9時登場，吳敦義正式就任黨主席。吳敦義以「讓人民更幸福，讓台灣更美麗！」為題發表演說。一開始他就抨擊蔡政府上台至今，與對岸變成雙方立場南轅北轍、形成僵局，空有對口機構卻沒有對話、更沒有交集。
不過問執政者兩岸問題時，僅提「九二共識」，未提「一中各表」。吳有提到「兩岸都堅持「一個中國」的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識上，推動兩岸交流，促進互利雙贏。
未來本黨在「九二共識」的基礎上，仍將堅決反對台獨，並積極弘揚優良中華傳統文化，促進兩岸的相互尊重與包容，透過經貿文化與和平論壇，維持二軌對話，增進彼此了解並深入研討兩岸和平願景，確保台海的穩定與和平。
吳敦義就職演說全文如下
讓人民更幸福！讓台灣更美麗！
馬前總統、連前主席、吳前主席、朱前主席、洪前主席、各位黨代表，各位同志，
大家早安，大家好！
今天我們在台中，舉行本黨第二十屆第一次全國代表大會。
回顧一年三個月之前，本黨失去中央政權，民進黨完全執政。
經歷了這四百五十幾天，台灣已經有了明顯改變。
蔡總統競選時說，兩岸要「維持現狀」，這一年三個月來，卻是：
比起馬政府八年兩岸現狀的和平與交流，現在變成雙方立場南轅北轍、形成僵局，空有對口機構卻沒有對話、更沒有交集。
我們的社會本來充滿愛心和同情心，現在有些百姓被分化、久遠的分歧被挑起，社會從和諧被牽引逐漸走向對立，從包容走向紛爭。
我們的經濟本來有不錯的體質，現在又有幾家著名的大企業選擇，到國外做重大投資。
敦義承蒙各位先進與本黨同志的支持，當選本黨主席，萬分感謝。尤其要對洪秀柱前主席，在過去一年多任內，面對執政者的不斷打壓，艱苦備嘗，而且辦了一場公正平和的黨代表與黨主席選舉，更令我非常感佩。
作為一個最大在野黨的主席，在今天這個環境和時刻，接下這一棒，任務非常艱鉅。
敦義一定會和全體同志站在一起，為振興本黨，為恢復美麗的寶島，為捍衛中華民國而打拼，大家作伙來打拼！
在這個時刻，真想請問執政者，過去在中小學教書的老師，在前線保鄉衛國的國軍官、士兵，在公務機關工作的同仁，是你們心目中的「人民」嗎？就算要推動「年金改革」，也不該傷害退休軍公教警消勞人員的尊嚴與人格，還要限制他們的行動和言論自由？
另者，在「凱達格蘭大道」搭帳棚要求蔡總統實現競選承諾，保障傳統領域的原住民，是你們心目中的「人民」嗎？你們為什麼要把他們的帳棚拆掉、把人趕走？
不知道執政者‧是不是在你們心中，不是朋友，就是敵人？不贊同你們，就是不愛台灣？如果再這樣下去，你們心目中的台灣人民，只會越來越少。
二問執政者：什麼是前瞻？
接著，我們還要向執政者請教，什麼是前瞻？
世界局勢快速變化，台灣面臨國際人才的競爭，面臨新世代人工智慧的來臨，面臨國際區域經濟的重新整合，請問政府提出的八年八千八百多億「前瞻計畫」，有沒有回應這些挑戰？缺電、缺水加上一逢暴雨就四處淹水等迫在眉睫的課題，有積極回應嗎？許多專家高度質疑的輕軌，為何要花全數舉債而來的巨款近一半？
再談到蔡總統的競選諾言：要幫全台灣無殼蝸牛蓋二十萬戶社會住宅，政府提出的前瞻計畫裡，準備蓋幾戶社會住宅？現在蔡總統執政已經四百五十多天，不知已經蓋好了多少戶？
難怪許多人質疑：前瞻計畫是真正為台灣的未來好呢？還是先前一手砍退休軍公教警消勞的待遇，現在另外一手巨額舉債灑金錢？
三問執政者：怎麼面對兩岸問題？怎麼維持和平與對話？
兩岸關係，是中華民國必須面對、處理的重要課題，也是任何執政者必須承擔的重要責任。
本黨遵守中華民國憲法，並且在1992年與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識上，推動兩岸交流，促進互利雙贏。
未來本黨在「九二共識」的基礎上，仍將堅決反對台獨，並積極弘揚優良中華傳統文化，促進兩岸的相互尊重與包容，透過經貿文化與和平論壇，維持二軌對話，增進彼此了解並深入研討兩岸和平願景，確保台海的穩定與和平。
檢討自己 再出發 重點是青年和經濟
當然，本黨要再出發之前，也必須先自我檢討。
台灣的美麗和健康蒙上陰影，執政者一年多來表現不佳當然是主要原因，但我們也必須檢討，本黨沒有讓人民繼續信任，努力不夠，有些政策說明也不足；不少原本傾向我們的選民在2016年1月選擇不出來投票，或投給其他黨。從民國38年政府遷台至今，這是我們最嚴重的一次挫折。包括我在內的本黨從政同志都有責任；在這裡我要向全體同志，以及所有支持本黨的國民，表達最深的歉意，我們讓大家失望了！也讓大家受苦了！
展望未來，我們一定要拿出最大的決心，盡最大的努力，爭取全體國人的信任和支持。
我們要做的事的確很多，在過去這段時間裡，支持者不斷提醒，我們不能不積極面對，特別是兩個方向。
本黨與青年關係的重點，在於本黨是不是有理想‧有目標？
本黨只要有理想、有目標，就可以和年輕人在一起，年輕人也就會支持。
未來國發院培育有志優秀青年，無論質與量，都要明顯提升，並洽請本黨從政、從業同志，優先聘用，以期即訓即用，相輔相成！
此外，大至全國，甚至偏鄉，任何公共事務，如果出現不公不義，人民福祉受到傷害，就是有志青年會站出來的時候。本黨更當義無反顧，全力相挺！
本黨也應當以身作則，成立「藍天志工團」，包括「青年公共事務服務隊」。到各個縣市，甚至農村和偏遠地區，為當地民眾服務。
國人的眼睛是雪亮的，青年的熱誠是具有感染力的，只要我們真心為國民的安全和發展而努力，相信一定可以重新得到更多青年的支持，共同奮鬥，再度展現台灣的活力與美麗！
經濟：促進投資和就業
另外一個方向是經濟。
週休二日原來是要提升勞工福利，但現在蔡政府實施的一例一休，勞工即便想多工作，也沒辦法加班增加收入，而雇主和民眾卻要承擔成本增加、物價上漲和不便。
企業本來期待政府可以幫他們解決五缺的問題：缺電、缺水、缺工、缺地、缺人才，這五大問題迄今仍未見疏解，反而越嚴重，面對這五大危機，蔡政府或許還在等，但全民和本黨不能再等。
我們首先要期許本黨執政的地方政府和議會，同心協力，積極改善各縣市的投資環境，以吸引企業投資，因為投資和就業是經濟發展的命脈。我們也會結合認同這個理念的企業和團體，竭盡所能，促進國內投資，增進就業！
展望：2018，國民黨再造，挑起責任
各位先進，各位同志，本黨未來要努力的方向還很多，只要能夠造福百姓，我們都必須積極來做。
國人已經對於我們這個「美麗之島」遭到踐踏，心痛不已。本黨絕對不能怠惰，不能坐視。我們必須站出來，為國家和全民來奮鬥。
各位同志，我們只有檢討過去、改變自己、才能得到支持，這不是一個簡單的過程，一定非常辛苦，但是「要怎麼收穫就怎麼栽」，今天不做，明天就會後悔。
明年地方公職人員選舉，就是我們要面對的第一場重要考驗。我們要在這一場極重要選舉，推出最好、最有機會當選的候選人，贏得更多、更大的勝利！
這樣我們就有更好的機會在2020年總統與立委大選獲勝，重返執政，為我們摯愛的中華民國，為我們賴以生存發展的台灣做出最大的貢獻。
特別是：第一、重建廉能而有效率，勤快親切服務的政府和議會。
第二、打造繁榮均富的經濟，激勵更多國人創新、創業、創富，把企業留住！讓國人生活更安和樂利！
第三、確保公義和諧的社會，勞資真誠合作，世代和睦相處，讓不同的職業彼此關心互相鼓勵！
第四、再造兩岸的和平穩定與發展，讓觀光旅遊業、餐飲業、百貨業、生物及所有科技業、金融業、保險業、製造業、運輸業、服務業、電子商務…等等，百業興隆，互利雙贏！
最後，讓我們大家一起來，齊心協力，讓人民更幸福！讓台灣更美麗！
謝謝大家！
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範