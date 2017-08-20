世大運》跆拳道品勢男單陳建銓首登場拿7.99分 可望晉級
被看好最有機會為中華隊拿下首面獎牌的跆拳道品勢項目，今早在桃園體育場展開，中華隊陳建銓正好是男子個人賽中第一個上場，拿下8分跟7.98分、平均7.99分，陳建銓賽後笑言進複賽應該沒問題，本來就有預期會晉級，但沒想到分數這麼好，下午要繼續努力，拿出水準。
男子跆拳道品勢共有28名選手，取前8名選手晉級下午複賽，身為第一個上場選手，陳建銓說，很久沒打，又是大型比賽，擔任開場比賽有點緊張，坦言第一個品勢轉身後重心沒有控制好，覺得表現沒有很好，幸好馬上就抓回感覺。
不過男子組比賽的場地發生訊號問題，陳建銓第一次登場拿下8分後一度在旁等候數十分鐘，他說身體有稍微冷掉，但還好在教練指導下有一直在旁暖身，表現還能接受。
主場優勢也讓陳建銓頻頻綻放燦爛笑靨，場邊加油聲不絕於耳，不少民眾自製看板為他打氣，10點半還有女子個人賽由林侃諭出征，齊為中華健兒加油。
(中時)
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