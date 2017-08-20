吳敦義全代會演講 談兩岸未見「一中各表」

國民黨新任黨主席吳敦義20日在全代會上發表演講，主題為「讓人民更幸福！讓台灣更美麗」，在談到兩岸關係部份，吳敦義再以「原汁原味」的方式闡述「九二共識」來由，未直接出現「一中各表」四字，並稱未來國民黨會在「九二共識」基礎上，仍將堅決反對台獨，積極弘揚善良中華傳統文化；至於談到國共論壇，吳敦義也恢復原名為「經貿文化與和平論壇」，而非洪秀柱時改名的「兩岸和平發展論壇」。

演講中吳敦義提到，兩岸關係是中華民國必須面對、處理的重要課題，也是任何執政者必須承擔的重要責任，「本黨遵守中華民國憲法，執政時在1992年11月與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識上，推動兩岸交流，促進雙贏互利。」

吳敦義表示，「在馬總統執政的八年內，首簽了ECFA以及之後的合計23項協議，造福工商界，勞工、農漁民等無數的同胞。」

他提到，「各位同志也了解，未來我們在九二共識基礎上，仍將堅決反對台獨，並積極弘揚善良中華傳統文化，促進兩岸的相互尊重與包容，並將透過經貿文化與和平論壇，維持二軌對話，增進彼此了解並深入研討兩岸和平願景，確保台海的穩定與和平，並維護台灣人民的幸福。」

(旺報)