炒掉巴農不代表川普放棄「美國優先」
美國總統川普(Donald Trump)上任後在經濟和政治上主打「美國優先」政策，他的幕後首席推手巴農(Steve Bannon)日前遭到革職下台，但是媒體報導指出這並不代表川普即將放棄他一貫的「美國優先」政策。
根據路透報導，美國總統川普日前開除首席策士巴農，並不代表他主張的「美國優先」政策將有所改變路線，或是代表他將讓白宮內部分裂為美國陣營和全球陣營，相反的，川普很可能繼續保持他的右翼路線，不會動搖。
巴農上周五遭到川普開革以後，可能將會回到他的老本行《布賴特巴特新聞網》(Breitbart News)，這個新聞網站是他在2016年帶領川普競選團隊打贏一場極右陣線的選舉戰場。但是，63歲的巴農這次離開白宮以後，將與川普繼續為友或是翻臉交惡，外界仍在觀察。儘管如此，巴農下台可能代表他更能坦白直言自己的心意，不用因為在白宮工作，而有所限制，預料未來恐怕將會掀起另一場風波。
(中時電子報)
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