反年改鬧場 郝龍斌：維安處理失當有責任

前台北市長郝龍斌(中)。(本報系資料)

台北世大運昨(19日)開幕遇上反年改團體鬧場，造成各國代表團無法順利入場，貽笑國際。對此，前台北市長郝龍斌痛批，明明事前已獲情資有人鬧場，卻還出現問題，責無旁貸。

郝龍斌今天(20日)出席國民黨第20屆第一次全國黨代表大會，被問到世大運遭鬧場的看法。他表示：「這件事對國家顏面有影響，並非適當的做法，不能在這個時候用抗議對活動造成影響，因為這讓原本有理的事情變成無理。」

郝龍斌強調：「台北市政府事前已截獲有人鬧場的情資，但是卻還讓場面失控，明顯維安處置失當，當然要有人負責。」

(中時電子報)