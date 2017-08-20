世大運》對法很陌生 郭李建夫賽前觀察讚打擊
台北世大運棒球項目，中華隊今在天母棒球場首戰法國，賽前雙方也進行打擊與守備練習，中華隊總教練郭李建夫也在一旁觀察對手狀況，他指出，許多來自各個國家聯賽的法國籍選手，感覺打擊能力還不錯。
中華隊首戰對上比較少在國際賽碰頭的法國，郭李建夫也說，對法國的棒球沒什麼印象，但今天觀察起來，他們實力也非常好，打擊能力很出色。
郭李建夫也笑笑表示，今賽前陣中的克魯茲教練也有到對方教練團打交道，他們有很多各國但屬於法籍的選手，包含教練團，甚至還有在古巴的教練。
今推出左投呂彥青先發，近幾年國際賽多辦讓呂扛下首戰，郭李建夫回應，因為每一場都很重要，尤其第一場不能輕忽，加上今天用過後段賽事還可以再用，調度上面也會比較靈活。
(中時電子報)
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