川普：已決定處理歷時16年的阿富汗戰爭

據大陸《環球網》報導，美國總統川普於當地時間19日表示，他的行政班子已經於週六決定如何處理歷時16年的阿富汗戰爭。他在推文上說，「在大衛營同很能幹的將軍們度過了重要的一天，做了許多決定，包括關於阿富汗的決定。」

報導稱，一天前，川普與其國家安全團隊成員在總統別墅大衛營會面，討論阿富汗戰爭的新戰略選擇。副總統彭斯和國防部長馬蒂斯也在場。

白宮發言人桑德斯星期五曾表示，新戰略會在南亞地區保護美國利益，有關詳情將會公佈。桑德斯稱，「總統正在研究和考慮各種選項，會在合適的時間向美國人民、向美國盟友和合作夥伴，向全世界宣佈他的決定。」

報導稱，馬蒂斯日前曾表示，他預期會對美國歷史上歷時最長的這場戰爭的新做法做出決定，在最近的將來公佈。

川普政府表示，在採納新的阿富汗戰略前，要對南亞地區進行全面考察，包括巴基斯坦和印度。最終可能採取的選項包括向飽受戰爭蹂躪的阿富汗派出數千人的增援部隊，或者全面撤軍，讓私營軍事承包商幫助處理阿富汗脆弱的安全局勢。

據了解，2001年10月7日，以美國為首的聯軍對基地組織和塔利班發起戰爭，該戰爭是美國對9•11事件的報復，同時也標誌著反恐戰爭的開始。2014年12月29日，美國總統歐巴馬正式宣佈阿富汗戰爭結束。2016年7月6日，美國總統歐巴馬宣佈放緩美軍在阿富汗的撤軍計畫，將在明年1月其總統任期結束前在阿保留大約8400名美軍士兵。

(中時)