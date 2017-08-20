世大運開幕 戴資穎讚圓滿成功

戴資穎在開幕典禮與陳金鋒合影。(取自戴資穎臉書)

19日晚間世大運正式開幕，羽球球后戴資穎擔任火炬手，與桌球好手江宏傑、射箭女將譚雅婷接力傳遞聖火，最後一棒交給「台灣巨砲」陳金鋒。小戴今日在臉書貼出與鋒哥等人的合照，稱讚開幕儀式圓滿成功。

「雖然整個行程延誤，不過大家還是盡力的把最完美的一面呈現出來，在這麼大型的開幕，擔任火炬手非常開心，還好沒有跑到腳打結跌倒，傳遞完成之後～看到最後那一個揮棒，心裡只有一個感覺，就是超帥的啦！然後在伴著所有觀眾的歡呼聲，讓我滿身雞皮疙瘩，不過是一個非常開心的夜晚，謝謝大家這麼賣力的演出，讓開幕圓滿成功。」

小戴今年3月贏得全英公開賽女單冠軍，為了響應首次在台舉辦的世大運，特別放棄撞期的羽球世錦賽，連羽總都表示可惜。不過小戴認為「這是少有在台灣主場打國際賽的機會」，要全力為台灣留下獎牌。

(中時電子報)