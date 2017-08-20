世大運開幕 戴資穎讚圓滿成功
文章來源：戴資穎/ Tai Tzu Ying
19日晚間世大運正式開幕，羽球球后戴資穎擔任火炬手，與桌球好手江宏傑、射箭女將譚雅婷接力傳遞聖火，最後一棒交給「台灣巨砲」陳金鋒。小戴今日在臉書貼出與鋒哥等人的合照，稱讚開幕儀式圓滿成功。
「雖然整個行程延誤，不過大家還是盡力的把最完美的一面呈現出來，在這麼大型的開幕，擔任火炬手非常開心，還好沒有跑到腳打結跌倒，傳遞完成之後～看到最後那一個揮棒，心裡只有一個感覺，就是超帥的啦！然後在伴著所有觀眾的歡呼聲，讓我滿身雞皮疙瘩，不過是一個非常開心的夜晚，謝謝大家這麼賣力的演出，讓開幕圓滿成功。」
小戴今年3月贏得全英公開賽女單冠軍，為了響應首次在台舉辦的世大運，特別放棄撞期的羽球世錦賽，連羽總都表示可惜。不過小戴認為「這是少有在台灣主場打國際賽的機會」，要全力為台灣留下獎牌。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。