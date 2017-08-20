不滿遭拒接電話 莽男凌晨闖辦公室砍死前女友再自殘
新北市35歲吳姓男子20日凌晨許疑因要求與33歲陳姓前女友復合未果，憤而持兩把折疊刀，直奔陳女工作的新莊區中正路某建案接待中心，一進門後就猛刺陳女背部多刀，全身是血的陳女往外逃後，吳男還緊追不捨，直到員警到場，吳男還持刀猛刺胸口大喊「不准靠近」，但隨後便遭警方壓制奪刀。陳女送醫後仍宣告不治，吳姓男子則遭依殺人罪嫌移送法辦。
警方調查，死者陳姓女子為代銷公司銷售員，和吳姓犯嫌於今年7月分手後，吳男便狂打電話要求復合，不堪其擾的陳女不讀訊息、拒接電話，抓狂的吳男今天凌晨直接打到陳女辦公室，撂狠話「我要殺了你」，並持兩把折疊刀，騎車直奔位於中正路上的接待中心，進門後便朝陳女右胸、背部狂刺8刀。
陳女負傷後奪門而出，跑到接待中心旁的加油站求援，但不支倒地，一旁的28歲劉姓男同事見狀也與吳男發生扭打，奪下吳男手中的刀，此時警方已獲報到場，吳男追到門外後，持刀往胸口猛刺多刀，警方趕緊以警棍打下吳嫌手中的折疊刀，並趕緊將陳女急救送醫，但陳女最後仍宣告不治。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。