不滿遭拒接電話 莽男凌晨闖辦公室砍死前女友再自殘

警方與吳嫌對峙畫面，吳嫌持摺疊刀砍殺女友後再持刀往胸口猛刺。（陳心瑜翻攝）

吳嫌所持摺疊刀。（陳心瑜翻攝）

吳姓男子遭依殺人罪嫌移送法辦。（陳心瑜翻攝）

新北市35歲吳姓男子20日凌晨許疑因要求與33歲陳姓前女友復合未果，憤而持兩把折疊刀，直奔陳女工作的新莊區中正路某建案接待中心，一進門後就猛刺陳女背部多刀，全身是血的陳女往外逃後，吳男還緊追不捨，直到員警到場，吳男還持刀猛刺胸口大喊「不准靠近」，但隨後便遭警方壓制奪刀。陳女送醫後仍宣告不治，吳姓男子則遭依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，死者陳姓女子為代銷公司銷售員，和吳姓犯嫌於今年7月分手後，吳男便狂打電話要求復合，不堪其擾的陳女不讀訊息、拒接電話，抓狂的吳男今天凌晨直接打到陳女辦公室，撂狠話「我要殺了你」，並持兩把折疊刀，騎車直奔位於中正路上的接待中心，進門後便朝陳女右胸、背部狂刺8刀。

陳女負傷後奪門而出，跑到接待中心旁的加油站求援，但不支倒地，一旁的28歲劉姓男同事見狀也與吳男發生扭打，奪下吳男手中的刀，此時警方已獲報到場，吳男追到門外後，持刀往胸口猛刺多刀，警方趕緊以警棍打下吳嫌手中的折疊刀，並趕緊將陳女急救送醫，但陳女最後仍宣告不治。

(中時)