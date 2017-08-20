「夢田耕耘者團隊」發揚六甲在地文化

夢田耕耘者成長營的學員繪製繪本。（教育部提供）

教育部青年署鼓勵青年自組志工團隊於暑假辦理服務活動，台南市六甲國中畢業生組成的「夢田耕耘者團隊」以六甲在地文化為主題，進行多國語言劇本及繪本創作，透過劇(繪)本讓更多人認識六甲，其中「稻這，真鶴」英文劇本榮獲105年度台南市國中英語讀者劇場比賽優等。

「夢田耕耘者團隊」從105年起設計規畫認識六甲文化課程並帶領青少年參觀六甲古蹟與建設，團隊的指導老師許嘉齡表示，台灣學生在求學階段對課本內的知識瞭若指掌，但對自己的生長環境卻一無所知，所以發起成立夢田耕耘者團隊，希望發揚六甲在地文化。

團隊在今年進行六甲媽祖故事創作並在7月舉辦3天「夢田耕耘成長營」，帶領青少年進行水車DIY及水車PK大賽，並教導青少年認識埤塘生態及參訪六甲埤塘。

參與的陳同學在活動後表示，很慶幸有機會參加成長營， 在課程中學到了國中三年都無法學到的東西，以前只知道埤塘，現在更進一步知道瞭解它的歷史及灌溉方面相關知識，在學校學到很多考試的知識，但從營隊中，認識到自己的家鄉和生活的基本知識。

教育部青年發展署在各地成立16個青年志工中心，除提供青年志工自組團隊的輔導與協助外，並辦理各種青年志工培訓、辦理各種服務活動及提供服務媒合機會，想要了解更多青年志工活動訊息，可瀏覽教育部青年發展署青年和平志工團官網（http://gysd.yda.gov.tw）。

(中時)