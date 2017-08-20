外媒：新消費觀崛起 買體驗勝過購物

冒險活動等消費也在台灣興起，圖為六龜荖濃溪的泛舟。(本報系資料)

中國大陸經濟崛起，年輕人忙著置產與買名牌，但在盛行後物質主義的西方國家，這種觀念已經落伍，西方年輕人崇尚一種新概念「buy experience, not things」，就是注重消費體驗勝過購物。

據英國BBC報導，一系列新調查顯示，現在年輕人的消費觀念與上一代出現很大落差，人們開始體會到新鮮經驗或學習新事物帶來的喜悅感保值性更勝物品。例如旅行經驗的坎坷以後會成為人生的美好回憶，相對地，對有形物品的喜好程度只會逐漸下降。

以英國來說，商業化的娛樂活動，如迪士尼樂園不太受當地人喜歡，英國年輕人偏好驚險刺激的冒險活動。現在諸如洞穴探險、雪橇大賽、急流漂浮等自我挑戰運動盛行，吸引著渴望探險的人。

報導以美國心理學家托馬斯的話，解釋為何花錢在體驗上勝過於購物。他曾說過：「體驗和經歷能融入我們的生命歷程，而商品則永遠不可能」。

(中時電子報)