毒蟲拒臨檢狂奔 體力不濟遭逮

2017.08.20 高雄市 ▲施姓男子（右）見到警方拔腿就跑，跑了500公尺體力不濟被警方壓制 。（呂素麗翻攝）

2017.08.20 高雄市 ▲施姓男子拿出身上的毒品安非他命0.88公克。（呂素麗翻攝）

2017.08.20 高雄市 ▲施姓男子（右）見到警方拔腿就跑，跑了500公尺體力不濟被警方壓制送辦。（呂素麗翻攝）

施姓男子前天在飯店前見到警方在抄車輛，竟神情慌張，引起警方注意要盤查，施男與警方互看一眼，竟拔腿狂奔，警方在後追趕，他跑了500公尺後濟無力遭警壓制，警方問他為何看到警察要跑，施嫌竟說「身上有藥，當然要跑」，隨即在警方要求下，自行拿出0.88公克的2級毒品安非他命給警方查扣。

三民一分局十全派出所警員尤健晃、徐永龍、黃秀榆18日執行巡邏勤務時，在三民區九如二路某飯店前查抄車輛，見施男（20歲）步出飯店，因施男神情慌張，引警方上前盤查，當警方出聲叫住他時，想不到他與警方一對眼，隨即拔腿沿九如路向西狂奔，警方驚訝之餘立即在後面追趕，狂奔約500米後，施男因氣力不濟遭警方攔下壓制。

警方了解，施嫌有多項毒品前科，為岡山分局列管毒品人口，打零工維生。

施嫌表示，自小因父母離異無人管教而造成行為偏差，在外工作時誤交損友而染上吸毒惡習，今年5月才完成戒治出獄，但仍受不了毒品誘惑再次染毒，實在不想再被抓才想跑；不禁令員警感嘆少年不學好，老大徒傷悲，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

(中時)