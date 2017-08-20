反年改亂世大運 朱立倫：遺憾
反年改團體大鬧世大運導致選手被耽誤進場，新北市長朱立倫今天出席國民黨全代會時對此表達遺憾，朱立倫表示，這是台灣展現體育熱情、全民支持世大運的機會；這樣的抗議活動，不管怎樣的理由，都會對台灣有影響，也會干擾到選手，希望接下來世大運平和順利，支持世大運、支持中華隊。
藍委廖國棟表示，參與反對的團體很多，不是反年改而已，警政單位要負最大責任，安全是他們該做的，團體如果下午就到，早就該排除了，對反年改團體給予同情。
前國民黨主席洪秀柱也質疑，昨天很多團體在場，不只反年改團體，團體抗議是ＯＫ的，但如果會阻擾到運動員進場，為何事先沒做好具體的狀況排除？
(中時)
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