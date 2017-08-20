MLB》馬林魚揮刀 賣出先發投手寇勒

馬林魚投手寇勒表現不佳，被交易至藍鳥。(美聯社資料照)

即將易主的馬林魚仍然持續清倉，這次中刀的是先發投手寇勒(Tom Koehler)，他被賣給藍鳥以換取小聯盟投手Osman Gutierrez。31歲的寇勒是魚軍宿將，生涯6年都效力球隊，長期擔任先發輪值，累積36勝53敗。

由於本季表現不佳(1勝5敗, 自責分率7.92)，寇勒屢遭下放，他本季後獲得薪資仲裁資格，但來不及見到新老闆就被交易，他今年的年薪575萬美元。雖然傷兵不斷，馬林魚本季仍為國東老二，只是與龍頭國民有14場勝差。

(中時電子報)